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Госдеп назвал условие возвращения посольства США в Киев

Госдеп США объяснил перевод посольства из Киева во Львов географическими соображениями
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

Посольство США вернется из Львова в Киев, когда это будет безопасно. Такое условие возвращения дипмиссии в столицу Украины назвал представитель государственного департамента США Нед Прайс, передает РИА Новости.

По его словам, новое место для диппредставительства было выбрано по географическим соображениям. «Львов имеет большую защищенность, чем многие другие города на Украине», — объяснил Прайс.

Представитель госдепартамента также добавил, что решение о переводе посольства из Киева не связано с какими-либо угрозами в адрес американских дипломатов.

Ранее власти США приняли решение о временном переводе своего посольства на Украине из Киева во Львов. Помимо этого Госдеп распорядился уничтожить всю оргтехнику в посольстве США в Киеве.

Ксения Назарова
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