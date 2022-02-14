Госдеп назвал условие возвращения посольства США в Киев

Посольство США вернется из Львова в Киев, когда это будет безопасно. Такое условие возвращения дипмиссии в столицу Украины назвал представитель государственного департамента США Нед Прайс, передает РИА Новости.

По его словам, новое место для диппредставительства было выбрано по географическим соображениям. «Львов имеет большую защищенность, чем многие другие города на Украине», — объяснил Прайс.

Представитель госдепартамента также добавил, что решение о переводе посольства из Киева не связано с какими-либо угрозами в адрес американских дипломатов.

Ранее власти США приняли решение о временном переводе своего посольства на Украине из Киева во Львов. Помимо этого Госдеп распорядился уничтожить всю оргтехнику в посольстве США в Киеве.