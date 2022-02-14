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США перевели посольство на Украине из Киева во Львов

Энтони Блинкен заявил о временном переводе посольства США на Украине из Киева во Львов
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Sandra Sanders / Reuters

Власти США приняли решение о временном переводе своего посольства на Украине из Киева во Львов. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

Как объяснил глава Госдепа, причиной такого решения послужило «драматическое ускорение наращивания российских сил» на границе с Украиной.

Ранее Блинкен назвал эвакуацию сотрудников американского посольства в Киеве благоразумной мерой на фоне высокого риска эскалации вокруг Украины.

13 февраля стало известно, что временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин и другие дипломатические сотрудники посольства США переезжают из Киева во Львов. Решение о переезде было принято срочно как ответ на изменение оценок безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переезд некоторых посольств на Западную Украину большой ошибкой.

Ксения Назарова
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