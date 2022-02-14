Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский назвал ошибкой переезд дипломатов из Киева

Президент Зеленский назвал переезд некоторых посольств на Западную Украину большой ошибкой
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал большой ошибкой переезд некоторых посольств и дипломатов из Киева на Западную Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленский отметил, что Западной Украины не существует, а есть цельная Украина. «Поэтому, если, не дай бог, что-то произойдет, оно будет везде. Нельзя быть от эскалации и от проблем в пяти или шести часах езды», — отметил украинский президент. Он также подчеркнул, что решение о переезде — личный выбор посольств.

13 февраля стало известно, что временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин и другие дипломатические сотрудники посольства США переезжают из Киева во Львов. Решение о переезде было принято срочно как ответ на изменение оценок безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также отреагировал на эвакуацию сотрудников американского посольства в Киеве. Он считает, что данная мера является благоразумной на фоне высокого риска эскалации вокруг Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Зеленский дал сутки на возвращение в страну уехавшим с Украины депутатам
Названы регионы России для выгодной покупки квартир
В России начали резку металла для новых подводных лодок
Звезда сериала «День рождения Буржуя» начал гавкать и раздеваться
Россиян захотели защитить от помогающих следователям адвокатов
Зеленский рассказал о попытках заставить Украину отказаться от НАТО
Зеленский рассказал о приговоре для украинских олигархов
Модель попыталась спасти волосы от выпадения и полностью облысела
Танцующие в московском метро влюбленные разозлили россиян
Лукашенко пожаловался на отказ Украины закупать удобрения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.