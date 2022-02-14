Зеленский назвал ошибкой переезд дипломатов из Киева

Президент Украины Владимир Зеленский назвал большой ошибкой переезд некоторых посольств и дипломатов из Киева на Западную Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленский отметил, что Западной Украины не существует, а есть цельная Украина. «Поэтому, если, не дай бог, что-то произойдет, оно будет везде. Нельзя быть от эскалации и от проблем в пяти или шести часах езды», — отметил украинский президент. Он также подчеркнул, что решение о переезде — личный выбор посольств.

13 февраля стало известно, что временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин и другие дипломатические сотрудники посольства США переезжают из Киева во Львов. Решение о переезде было принято срочно как ответ на изменение оценок безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также отреагировал на эвакуацию сотрудников американского посольства в Киеве. Он считает, что данная мера является благоразумной на фоне высокого риска эскалации вокруг Украины.