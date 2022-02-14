В России разъяснили отношение к возможному отказу Украины от вступления в НАТО

Отказ Украины от вступления в НАТО устроил бы Россию, но не стал бы финальной точкой в вопросе мировой безопасности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Он объяснил, что главное — закрепить гарантии безопасности с НАТО и США.

Озвученная послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко идея о том, что страна может отказаться от членства в НАТО, очень здравая, считает Цеков. Российский политик отметил, что такое решение однозначно пошло бы соседней стране на пользу.

«Это совершенно здравая позиция авторитетного украинского дипломата. Другое дело, что ее тут же пытаются дезавуировать. Тут же было сказано, что вступление в НАТО прописано в конституции. Ну они в конституцию много чего записывали, что и довело Украину, как это у нас говорят, до ручки. Вообще конституция должна работать на граждан и на развитие государства, а не на его стагнацию. А на Украине сейчас стагнация и разрушение», — высказался сенатор.

Он назвал самой большой ошибкой Украины ее попытки сблизиться с Соединенными Штатами Америки и отстранение от России. «Мне кажется, сегодня они начали кое-что понимать. В частности, что Украина для США это страна — пушечное мясо, страна, которая должна выяснять отношения с Россией, при этом не получая практически ничего взамен», — указал Цеков.

Постепенно до украинских политиков доходит эта мысль, поэтому они начинают переоценивать ситуацию и озвучивать здравые мысли, отметил сенатор.

«Насколько это нас может устроить? Скажем так, как промежуточное решение нас это может устроить. Но для нас, конечно, самое главное, чтобы эта позиция была закреплена в гарантиях по безопасности между нами, НАТО и, прежде всего, Соединенными Штатами Америки. Тогда будет гарантия, что Украина никогда не станет частью блока НАТО», — считает политик.

Резюмируя, Цеков заявил, что отказ Украины от вступления в НАТО стал бы большим шагом на пути к цивилизованной, стабильной и мирной стране.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от идеи вступления в НАТО был бы шагом к нормализации обстановки.

Временный поверенный в делах Украины в Австралии Владимир Шалькивский заявил, что позиция посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко об отказе от вступления в Североатлантический альянс ради мира противоречит Конституции и не будет реализована на практике.

Он назвал невозможным отказ страны от членства в НАТО и предсказал, что это повлечет реакцию украинского общества, выступающего против такой идеи. Кроме того, авторам идеи пришлось столкнуться бы и с противодействием Верховной Рады, депутаты которой не допустят разрыв существующих договоренностей.