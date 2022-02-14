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Песков порассуждал о возможном отказе Украины от идеи вступления в НАТО

Пресс-секретарь Песков назвал шагом к нормализации отказ Украины от идеи вступления в НАТО

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Отказ Украины от идеи вступления в НАТО был бы шагом к нормализации обстановки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Безусловно, это был бы шаг, который существенно поспособствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности», — сказал представитель Кремля, рассуждая о возможном отказе Киева от вступления в НАТО.

Ранее 14 февраля посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал возможным рассмотрение вопроса об отказе от вступления страны в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. По его словам, Киев всячески подталкивали к такому решению не только из Москвы, но и из альянса, в том числе угрозами.

При этом в МИД Украины сочли слова Пристайко вырванными из контекста. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что ключевым вопросом для Киева является вопрос гарантий безопасности, и лучшей гарантией в этой ситуации, по его мнению, стало бы немедленное вступление в альянс.

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Варвара Кошечкина
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