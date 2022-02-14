МИД Украины отреагировал на заявление посла о возможном отказе от НАТО

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко отреагировал на заявление посла в Великобритании Вадима Пристайко о возможном отказе от вступления в НАТО. Об этом сообщает Obozrevatel.

Николенко заявил, что слова Пристайко были вырваны из контекста.

«Ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов. В то же время посол справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но страна в настоящее время не является членом этого или другого альянса безопасности», — сказал спикер МИД.

Он отметил, что ключевым вопросом для Киева является вопрос гарантий безопасности и лучшей такой гарантией стало бы немедленное вступление в НАТО. Николенко добавил, что ни одно решение не может быть принято вопреки конституции.

Ранее Пристайко ответил на вопрос «Би-би-си», могут ли власти Украины рассмотреть вопрос о том, чтобы отказаться от прописанного в конституции курса на вступление в НАТО для предотвращения войны. «Мы проявляем гибкость, пытаясь найти лучший выход», — сказал дипломат.