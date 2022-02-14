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Украина допустила отказ от вступления в НАТО для избежания войны с Россией

Посол Пристайко заявил, что Киев может рассмотреть вопрос об отказе от вступления в НАТО
Вадим Пристайко

Вадим Пристайко. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Киев допускает возможность рассмотрения вопроса об отказе от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, отрывок соответствующего интервью опубликован в Twitter «Би-би-си» Radio 5 Live.

Украина выразила готовность на серьезные уступки

В ответ на вопрос ведущего о том, может ли официальный Киев рассмотреть вопрос об отказе от членства в Североатлантическом альянсе, дипломат ответил, что украинские власти могли бы это сделать. Он подчеркнул, что Украину всячески подталкивали к такому решению не только из Москвы, но и из НАТО, в том числе угрозами.

Мы гибки в поиске наилучшего выхода, если нам придется пойти на какие-то серьезные уступки, это то, что мы могли бы сделать

Вадим Пристайко посол Украины в Великобритании

Пристайко отметил, что на данный момент население Украины задается вопросом о том, как стране выживать, если начнется военное обострение. «Сможем ли мы разрядить сложившуюся ситуацию, оставаясь незащищенными и не входящими ни в один альянс, когда все наши друзья и соседи уже члены организации?» — уточнил он.

Слова посла назвали вырванными из контекста

В МИД Украины сочли слова Пристайко о возможном отказе от вступления в НАТО вырванными из контекста. Так, официальный представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что ключевым вопросом для Киева является вопрос гарантий безопасности, и лучшей гарантией в этой ситуации, по его словам, стало бы немедленное вступление в альянс.

«Ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов. В то же время посол справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но страна в настоящее время не является членом этого или другого альянса безопасности», — подчеркнул Николенко. По его словам, ни одно решение не может быть принято вопреки конституции.

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Похожее мнение высказал и временный поверенный в делах Украины в Австралии Владимир Шалькивский. Он назвал невозможным отказ Киева от членства в НАТО и предрек, что это повлечет сильную негативную реакцию украинского общества, выступающего против такой идеи.

Шалькивский также добавил, что инициаторам отказа от членства Украины в Североатлантическом блоке пришлось бы столкнуться и с противодействием Верховной Рады, депутаты которой не допустят разрыв существующих договоренностей. «Любые правки потребовали бы подавляющего большинства в парламенте, большинства из двух третей», — заключил он.

От посла потребовали объясниться за свои слова

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в ответ на заявления Пристайко указал, что посол должен объясниться за свои слова о возможности отказаться от вступления в Североатлантический альянс ради мира с Россией. «Стремления Украины в НАТО и Европейский союз закреплены в Конституции страны», — напомнил политик. Никифоров призвал Пристайко подробно уточнить, что он имел в виду.

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После этого стало известно, что на вопрос, пересматривает ли Украина свои амбиции по вступлению в Североатлантический альянс, Пристайко ответил отрицательно. Он отметил, что его слова были поняты неправильно.

Посол заявил, что Киев готов на многие уступки, чтобы избежать войны, и совершает их в ходе переговоров с Россией. «Но это не имеет ничего общего с [курсом на вступление в] НАТО, который закреплен в Конституции», — уточнил он.

На Западе поддержали позицию украинского посла

В то же время на Западе позиция Пристайко встретила поддержку. Так, замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи сообщил, что Лондон поддержит решение Украины отказаться от вступления в НАТО, если оно будет принято Киевом.

Хиппи подчеркнул, что любые дипломатические решения не должны ставить под угрозу украинский суверенитет. «Но если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это. Решение должно оставаться за украинским правительством», — сказал он.

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Вопрос о невступлении Украины в НАТО — ключевой для России

В переданных США от России предложениях по гарантиям безопасности в Европе вопрос о нерасширении НАТО на Восток и отказе от присоединения Украины к альянсу является одним из ключевых. Москва потребовала, чтобы альянс вернулся к границам 1997 года и перестал вооружать государства, граничащие с Россией. В свою очередь в НАТО заявили, что не станут отказываться от политики открытых дверей.

При этом напряженность между Россией и Украиной продолжает расти. Западные страны обвиняют российскую сторону в стягивании войск к границам. 11 февраля США заявили, что Россия в любой момент может начать военное вторжение на Украину, в том числе во время Олимпиады в Пекине. В то же время Москва неоднократно заявляла об отсутствии намерения нападать на соседнюю страну.

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Екатерина Андреева
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