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Байден по телефону предупредил Путина о последствиях вторжения на Украину

Белый дом заявил, что Джо Байден предупредил Путина о последствиях вторжения на Украину
Джо Байден

Джо Байден. Фото: The White House / Reuters

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предупредил Россию о последствиях вторжения на Украину. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

Президент Байден четко дал понять, что если Россия предпримет дальнейшее вторжение на Украину, Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами ответят решительно, что быстро обернется тяжелыми издержками для России

Белый дом

Байден добавил, что Соединенные Штаты готовы заниматься дипломатией, координируя действия с союзниками и партнерами, однако в такой же степени присутствует готовность к «другим сценариям».

Президент Байден подчеркнул, что дальнейшее вторжение России на Украину приведет к масштабным человеческим страданиям и ослабит позиции России

Белый дом

Путин и Байден обсуждали Украину около часа

Как сообщало Reuters, Путин около часа обсуждал по телефону с Байденом ситуацию с наращиванием российских войск вокруг Украины.

В 12:06
по времени восточного побережья США закончился разговор Байдена с Путиным по защищенной связи

По данным источников агентства, инициатором переговоров выступила Москва, предложив провести их в понедельник. В Белом доме попросили назначить разговор на 12 февраля, российская сторона согласилась.

Сотрудник администрации США высокого ранга на брифинге для журналистов сообщил, что разговор президентов был профессиональным и содержательным. Также он отметил, что США готовы наращивать помощь Украине, если Россия будет продолжать эскалацию. Кроме того, Байден во время беседы выразил озабоченность судьбой остающихся на Украине американских граждан, заверил источник.

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В Кремле раскрыли подробности о разговоре

Помощник российского лидера Юрий Ушаков также сообщил, что Владимир Путин и американский лидер Джо Байден говорили по телефону более часа.

Сегодняшний разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. Это всем известно

Юрий УшаковПомощник президента России Владимира Путина

По его словам, глава Белого дома упомянул возможные антироссийские санкции в условиях напряженной ситуации вокруг Украины, однако акцента на этом вопросе не было. Ушаков добавил, что США запросили телефонный разговор с Путиным, ссылаясь на вероятность вторжения России на Украину.

Также Ушаков заявил, что президенты договорились о продолжении контактов РФ и США.

Президенты условились продолжить контакты на различных уровнях по всем затронутым сегодня в телефонном разговоре вопросам

Представитель Кремля добавил, что договоренность достигнута с учетом пожелания Байдена. По словам Ушакова, американский президент хочет, чтобы межгосударственные отношения России и США выстраивались на основе взаимного уважения.

Кроме того, он отметил, что Москва рассмотрит и по возможности учтет соображения Байдена в реакции на ответы Соединенных Штатов и НАТО по гарантиям безопасности.

Президенты условились, что высказанные Байденом соображения будут в Москве внимательно рассмотрены и по возможности учтены в нашей реакции на поступившие из США и НАТО позиционные документы

Юрий УшаковПомощник президента РФ

История отношений между Россией и США

Помимо прочего, Владимир Путин во время телефонного разговора с Байденом обсудил историю отношений между РФ и США. Как уточнил Ушаков, российский лидер напомнил о периоде холодной войны.

Президент России, в частности, отметил, что в годы холодной войны Советский Союз и США были, конечно, стопроцентно противниками, а, например, в 1990-е годы мы были бы вроде друзьями, но даже тогда США и НАТО вели далеко не конструктивную линию в отношении России

Юрий УшаковПомощник президента России

По его словам, Путин констатировал, что именно тогда началось практическое расширение сферы деятельности НАТО, были приняты новые члены, и Североатлантический альянс приблизился к границам России. После этого в 2000-х годах произошла «резкая деградация условий безопасности в евроатлантическом пространстве», которая касалась безопасности России, уточнил помощник президента.

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Инцидент с подлодкой ВМС США

Как заявил помощник Путина, российский лидер и Байден в разговоре не затрагивали тему инцидента с подлодкой ВМС США типа Virginia, обнаруженной в территориальных водах РФ в районе острова Уруп Курильской гряды.

Нет, нам об этом известно. И по линии Министерства обороны предпринимаются соответствующие демарши. Эта тема в переговорах президентов не затрагивалась

Юрий УшаковПомощник президента РФ

При этом высокопоставленный представитель Белого дома отказался сообщать, обсуждался ли инцидент с подводной лодкой ВМС США типа Virginia в российских водах в беседе между президентами. В Пентагоне отмечали, что в курсе инцидента, однако в настоящий момент не могут подтвердить никаких деталей.

12 февраля российские военные вручили военному атташе США ноту протеста и заявили о необходимости исключить подобные ситуации. По данным Минобороны, в территориальных водах России была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Ее заметили в районе проведения учений Тихоокеанского флота у курильского острова Уруп.

Марина Совина
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