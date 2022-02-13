Байден по телефону предупредил Путина о последствиях вторжения на Украину
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предупредил Россию о последствиях вторжения на Украину. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Белого дома.
Президент Байден четко дал понять, что если Россия предпримет дальнейшее вторжение на Украину, Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами ответят решительно, что быстро обернется тяжелыми издержками для России
Байден добавил, что Соединенные Штаты готовы заниматься дипломатией, координируя действия с союзниками и партнерами, однако в такой же степени присутствует готовность к «другим сценариям».
Президент Байден подчеркнул, что дальнейшее вторжение России на Украину приведет к масштабным человеческим страданиям и ослабит позиции России
Путин и Байден обсуждали Украину около часа
Как сообщало Reuters, Путин около часа обсуждал по телефону с Байденом ситуацию с наращиванием российских войск вокруг Украины.
По данным источников агентства, инициатором переговоров выступила Москва, предложив провести их в понедельник. В Белом доме попросили назначить разговор на 12 февраля, российская сторона согласилась.
Сотрудник администрации США высокого ранга на брифинге для журналистов сообщил, что разговор президентов был профессиональным и содержательным. Также он отметил, что США готовы наращивать помощь Украине, если Россия будет продолжать эскалацию. Кроме того, Байден во время беседы выразил озабоченность судьбой остающихся на Украине американских граждан, заверил источник.
В Кремле раскрыли подробности о разговоре
Помощник российского лидера Юрий Ушаков также сообщил, что Владимир Путин и американский лидер Джо Байден говорили по телефону более часа.
Сегодняшний разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. Это всем известно
По его словам, глава Белого дома упомянул возможные антироссийские санкции в условиях напряженной ситуации вокруг Украины, однако акцента на этом вопросе не было. Ушаков добавил, что США запросили телефонный разговор с Путиным, ссылаясь на вероятность вторжения России на Украину.
Также Ушаков заявил, что президенты договорились о продолжении контактов РФ и США.
Президенты условились продолжить контакты на различных уровнях по всем затронутым сегодня в телефонном разговоре вопросам
Представитель Кремля добавил, что договоренность достигнута с учетом пожелания Байдена. По словам Ушакова, американский президент хочет, чтобы межгосударственные отношения России и США выстраивались на основе взаимного уважения.
Кроме того, он отметил, что Москва рассмотрит и по возможности учтет соображения Байдена в реакции на ответы Соединенных Штатов и НАТО по гарантиям безопасности.
Президенты условились, что высказанные Байденом соображения будут в Москве внимательно рассмотрены и по возможности учтены в нашей реакции на поступившие из США и НАТО позиционные документы
История отношений между Россией и США
Помимо прочего, Владимир Путин во время телефонного разговора с Байденом обсудил историю отношений между РФ и США. Как уточнил Ушаков, российский лидер напомнил о периоде холодной войны.
Президент России, в частности, отметил, что в годы холодной войны Советский Союз и США были, конечно, стопроцентно противниками, а, например, в 1990-е годы мы были бы вроде друзьями, но даже тогда США и НАТО вели далеко не конструктивную линию в отношении России
По его словам, Путин констатировал, что именно тогда началось практическое расширение сферы деятельности НАТО, были приняты новые члены, и Североатлантический альянс приблизился к границам России. После этого в 2000-х годах произошла «резкая деградация условий безопасности в евроатлантическом пространстве», которая касалась безопасности России, уточнил помощник президента.
Инцидент с подлодкой ВМС США
Как заявил помощник Путина, российский лидер и Байден в разговоре не затрагивали тему инцидента с подлодкой ВМС США типа Virginia, обнаруженной в территориальных водах РФ в районе острова Уруп Курильской гряды.
Нет, нам об этом известно. И по линии Министерства обороны предпринимаются соответствующие демарши. Эта тема в переговорах президентов не затрагивалась
При этом высокопоставленный представитель Белого дома отказался сообщать, обсуждался ли инцидент с подводной лодкой ВМС США типа Virginia в российских водах в беседе между президентами. В Пентагоне отмечали, что в курсе инцидента, однако в настоящий момент не могут подтвердить никаких деталей.
12 февраля российские военные вручили военному атташе США ноту протеста и заявили о необходимости исключить подобные ситуации. По данным Минобороны, в территориальных водах России была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Ее заметили в районе проведения учений Тихоокеанского флота у курильского острова Уруп.