Байден заявил о готовности США к любому варианту развития событий на Украине

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора предупредил российского коллегу Владимира Путина о готовности Вашингтона к любому варианту развития событий на Украине — как к дальнейшему дипломатическому взаимодействию с Москвой, так и к другим сценариям. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

«Президент Байден четко дал понять президенту Путину, что хотя Соединенные Штаты остаются готовыми к дипломатическому взаимодействию в полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы к другим сценариям», — заявили в Белом доме.

В документе говорится, что Байден обсудил с Путиным «усиливающееся наращивание Россией военных сил российско-украинской границе» и дал четко понять, что в случае дальнейшего вторжения Москвы на Украину США вместе с партнерами дадут решительный ответ, который обернется тяжелыми издержками для России.

12 февраля сообщалось, что президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» России на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Он предупредил союзников, будто непосредственному наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

