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Белый дом раскрыл подробности разговора Путина и Байдена

В Белом доме назвали разговор президента США Байдена и Владимира Путина профессиональным
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Белый дом раскрыл подробности телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщает РИА Новости.

В Белом доме назвали разговор профессиональным и содержательным.

Также в сообщении сказано, что США готовы наращивать помощь Украине, если Россия будет продолжать эскалацию. Кроме того, Байден во время беседы выразил озабоченность судьбой остающихся на Украине американских граждан.

Ранее сообщалось, что Путин и Байден должны обсудить наращивание российских войск вокруг Украины.

12 февраля Владимир Путин также провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. В ходе беседы стороны уделили главное внимание растущей напряженности «в российско-украинском кризисе».

Марина Совина
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