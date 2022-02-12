Путин созвонился с Макроном

Президент России Владимир Путин в субботу, 12 февраля, созвонился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Разговор политиков продолжался 1 час 40 минут, уточняет телеканал Europe1 со ссылкой на Елисейский дворец.

Указывается, что в ходе беседы стороны уделили главное внимание растущей напряженности «в российско-украинском кризисе».

Известно, что 12 февраля глава государства также планирует провести телефонный разговор с американским коллегой — Джо Байденом.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук назвал угрозу вторжения России на Украину мифом, который сфабриковали страны НАТО. По его словам, складывается впечатление, что после того, как Москва потребовала гарантий безопасности, альянс специально раздул миф о вторжении.

Тем временем президент США Джо Байден назвал датой «вторжения» России на Украину 16 февраля. Несколько официальных лиц в Америке подтвердили заявление президента. Вашингтон во время переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО предупредил союзников, что непосредственному наступлению якобы будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».