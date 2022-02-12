Путин поговорит с Байденом и Макроном по телефону

Президент России Владимир Путин в субботу 12 февраля планирует провести телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Первым о возможном разговоре Байдена и Путина сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера, разговор с главой Белого дома состоится по инициативе американской стороны вечером по московскому времени. По словам Пескова, запросу предшествовало письменное обращение США.

Также 12 февраля Владимир Путин поговорит по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Байден обсудил вопрос Украины с лидерами ЕС

Ранее в пятницу 11 февраля Джо Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с европейскими лидерами. Видеопереговоры по защищенной линии длились 1 час 19 минут. Участие в беседе приняли премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского Совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как рассказали в пресс-службе Белого дома, лидеры выразили озабоченность тем фактом, что Россия якобы продолжает наращивать военные силы вокруг Украины. Они также выразили желание разрешить продолжающийся кризис дипломатическим путем. В то же время политики пришли к соглашению, что в случае проявления агрессии Россией в отношении Украины необходимы серьезные последствия и санкции.

Сообщения о вторжении стали звучать чаще

В последние дни в западных СМИ участились предупреждения о потенциальном конфликте на Украине. В частности, агентство Bloomberg назвало 15 февраля датой «вторжения» России на Украину. Отмечается, что действия России могут включать провокацию в Донбассе или нападение на Киев. Однако каких-либо доказательств в поддержку своего утверждения они не представили.

В Вашингтоне также выразили мнение, что Россия может предпринять агрессивные шаги в отношении Украины во время Олимпийских игр в Пекине.

Как мы уже говорили, мы находимся в таком положении, когда вторжение может начаться в любой момент Энтони Блинкен госсекретарь США

Кроме того, Салливан заявил, что существует высокая вероятность захвата значительной территории Украины и крупных городов. При этом помощник президента подчеркнул, что США не утверждают, что Россия приняла окончательное решение о применении силы против Украины.

Страны мира призывают своих граждан покинуть Украину

Ранее стало известно, что Норвегия, Латвия и Нидерланды призвали своих граждан вернуться с Украины из-за «серьезной и непредсказуемой» ситуации с безопасностью. Соответствующий призыв к согражданам направили и власти Японии.

Рекомендацию не посещать Украину «из-за возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19» также издал Госдепартамент США. Южная Корея и вовсе запретила своим гражданам поездки в эту страну с 13 февраля.

Кроме того, Министерство иностранных дел Израиля намерено эвакуировать семьи дипломатов из Украины. При этом дипломатическое представительство продолжит свою работу. МИД Британии также заявил о вывозе послов и призвал граждан воздержаться от поездок на Украину.

Россия опровергает обвинения и заявляет об истерике Запада

В свою очередь, Министерство иностранных дел (МИД) России обвинило страны Запада в ведении информационной атаки против Москвы. В МИД считают, что лидеры западных стран в сговоре со СМИ нагнетают напряженность вокруг ситуации на Украине, чтобы дискредитировать справедливые требования РФ по гарантиям безопасности. «По сути западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне», — говорится в сообщении ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала истерикой заявления Белого дома по ситуации вокруг Украины.

Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем Мария Захарова официальный представитель МИД России

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский также назвал США паникерами и заявил, что российские войска все еще находятся на своей территории. Он предложил Соединенным Штатам вторгнуться на Украину самим, ведь «кто-то же должен после такой паникерской кампании».