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Макрон поговорит с Путиным по телефону

Макрон проведет телефонный разговор с Путиным 12 февраля, сообщили в Елисейском дворце
Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Уточняется, что Макрон поговорит с Путиным по телефону в субботу, 12 февраля. Незадолго до этого провести телефонный разговор с Владимиром Путиным захотел и президент США Джо Байден, сообщил его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан.

7 февраля лидеры России и Франции провели очные переговоры в Кремле, они продолжались более пяти часов. По итогам Путин заявил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, была содержательной и полезной. Глава государства уточнил, что обсудил с французским президентом вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины. Во французском МИДе посчитали, что встреча президентов позволила вернуть страны к диалогу.

Марина Совина
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