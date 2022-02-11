Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Уточняется, что Макрон поговорит с Путиным по телефону в субботу, 12 февраля. Незадолго до этого провести телефонный разговор с Владимиром Путиным захотел и президент США Джо Байден, сообщил его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан.

7 февраля лидеры России и Франции провели очные переговоры в Кремле, они продолжались более пяти часов. По итогам Путин заявил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, была содержательной и полезной. Глава государства уточнил, что обсудил с французским президентом вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины. Во французском МИДе посчитали, что встреча президентов позволила вернуть страны к диалогу.