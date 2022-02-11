Белый дом рассказал о планах России захватить крупные города Украины

Россия в случае вторжения на Украину может захватить крупные города этой страны, включая Киев. Об этом заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

Представитель Белого дома сообщил, что существует высокая вероятность захвата значительной территории Украины и крупных городов. Однако как-либо развивать эту тему он не стал.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о высоком риске агрессии против Украины, который якобы существует со стороны России. Как рассказал генсек, альянс един и готов к любому сценарию, обеспечивая защиту всех союзников.

До этого бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес рассказал, что в случае вторжения на Украину Россия вряд ли совершит масштабное наступление, она скорее пытается стянуть войска вдоль границы. Военный выразил сомнения, что у Москвы есть ресурсы на то, чтобы начинать полноценное вторжение. «Россия сдавливает Украину как удав сдавливает свою жертву... Но я не ожидаю масштабной атаки», — предположил он.

