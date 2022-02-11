В США опровергли возможность полноценного вторжения России на Украину

В случае вторжения на Украину Россия вряд ли совершит масштабное наступление, она скорее пытается стянуть войска вдоль границы. Такое развитие событий допустил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, цитату приводит Fox News.

Военный сомневается, что у Москвы есть ресурсы на то, чтобы начинать полноценное вторжение. «Россия сдавливает Украину как удав сдавливает свою жертву... Но я не ожидаю масштабной атаки», — предположил Ходжес.

Впрочем, с ним не согласен сенатор Том Коттон, бывший офицер армейской пехоты, участвовавший в боевых действиях в Ираке и Афганистане. По мнению американского военного, вторжение «более вероятно, чем нет». Коттон заявил, что уязвимы не только окраинные части Украины, но и центр — Киев.

Ранее NBC News со ссылкой на разведку США опубликовало карты предполагаемого наступления сил Москвы на украинскую территорию. Источники издания заявляют, что Россия уже развернула почти 100 из 168 тактических групп вооруженных сил, состоящих из 800-900 военнослужащих в каждой, и каждый день их становится больше. При этом российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии планов нападать на Украину.