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В МИД России заявили о необходимой англосаксам войне

Захарова оценила отправку войск США в Польшу как «показательную как никогда истерику»

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отправку войск США в Польшу. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она оценила действия Белого дома «показательную как никогда истерику». «Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем. Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей», — указала дипломат.

Также представитель внешнеполитического ведомства отметила, что сейчас «мир наблюдает, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя».

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Ранее Захарова заявила, что страны Запада специально выдумали угрозу в виде российской агрессии для того, чтобы целенаправленно представить Россию как врага и бороться с ней. «Время идет, Россия на Украину не нападает. Расчет заказавших эту "музыку" США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали российскую угрозу, сами собрались на "героическую" борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей "победе"», — рассказала дипломат.

7 февраля представитель МИД рассказала о «медвежьей услуге», которую в НАТО оказали Украине. Она отметила действия ЕС, который содействует вхождению Киева в зону влияния объединения.

Марина Совина
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