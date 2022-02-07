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В МИД России рассказали о «медвежьей услуге» НАТО Украине

Представитель МИД России Захарова заявила, что натовцы подсобили украинцам по-медвежьи
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИД России / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о «медвежьей услуге», которую НАТО оказал Украине. Она написала об этом в понедельник, 7 февраля, в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в «очередном сочинении» верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля развиваются «известные психоделические фобии западных СМИ о "российской агрессии против Украины"».

Захарова добавила, что время идет, при этом Россия не нападает на Украину. По ее словам, Россия не сомневалась, что ЕС не является беспристрастной стороной в украинском конфликте.

«Правда, в есовский клуб Украину так и не взяли. И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перфоманса не возьмут вообще ни в какое приличное образование — кому нужна страна, на которую "вот-вот нападет Россия"? Подсобили натовцы украинцам по-медвежьи», — уточнила представитель МИД.

5 февраля на сайте Bloomberg по ошибке появилась статья о «начале вторжения» России на Украину. Позже издание извинилось за публикацию ложных данных. В агентстве уточнили, что сейчас расследуют обстоятельства того, как такой ложный и провокационный материал мог появиться на сайте.

Марина Совина
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