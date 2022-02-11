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Байден более часа обсуждал с европейскими лидерами ситуацию вокруг Украины

Беседа Байдена с европейскими лидерами по вопросу Украины продолжалась 1 час 19 минут
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / REFILE / Reuters

Телефонный разговор президента США Джо Байдена с европейскими лидерами по вопросу ситуации вокруг Украины длилась 1 час 19 минут. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

Уточняется, что Байден общался с коллегами из европейских стран, лидерами Евросоюза и НАТО. Детали прошедших переговоров пока не раскрываются.

Ранее Джо Байден провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Как отметили в пресс-службе Белого дома, лидеры обсудили недавние встречи президента Франции в России и на Украине.

Ксения Назарова
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