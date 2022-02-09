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Байден провел переговоры с Макроном

Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что Байден провел переговоры с Макроном
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент США Джо Байден в среду, 9 февраля, провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет РИА Новости.

«Президент ранее сегодня побеседовал с президентом Макроном. Он, как вы знаете, принимал канцлера Германии [Олафа Шольца]. Я ожидаю, что он переговорит с другими европейскими коллегами на этой неделе», — отметила Псаки.

8 февраля в Мариинском дворце в Киеве прошли переговоры Макрона и президента Украины Владимира Зеленского. По результатам встречи французский лидер сообщил, что глава Украины выразил готовность выполнять Минские соглашения.

Днем ранее в Москве состоялись переговоры Макрона с президентом России Владимиром Путиным — они продолжались пять часов. Позже французский лидер рассказал, что достиг основной цели своей поездки — взял с российского коллеги обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию кризиса на Украине.

Марина Совина
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