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В МИД России назвали сфабрикованным мифом угрозу вторжения на Украину

В МИД России заявили, что страны НАТО раздули миф о вторжении России на Украину

Фото: Shutterstock

Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук назвал
угрозу вторжения России на Украину мифом, который сфабриковали страны НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, складывается впечатление, что после того, как Москва потребовала гарантий безопасности, альянс специально «раздул миф» о вторжении.

«Делают это для того, чтобы форсировать реализацию планов по военному освоению ее территории. То, что они раньше планировали сделать в течение нескольких лет, теперь хотят завершить за месяцы», — заключил дипломат.

Ранее в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» России на Украину. Вашингтон предупредил союзников, будто непосредственному наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

В последние месяцы в Киеве и на Западе часто звучат заявления о готовящемся вторжении России на Украину. В Москве отрицают наличие каких-либо агрессивных планов и считают подобные заявления нагнетанием обстановки.

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Варвара Кошечкина
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