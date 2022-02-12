Путин и Байден начали обсуждать наращивание российских войск вокруг Украины

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена начался в 19:04 по московскому времени. Об этом сообщает CNN.

Журналист телеканала Кевин Липтак на своей странице в Twitter уточнил, что лидер США находится в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд.

Уточняется, что политики должны обсудить наращивание российских войск вокруг Украины.

Ранее 12 февраля Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. В ходе беседы стороны уделили главное внимание растущей напряженности «в российско-украинском кризисе»