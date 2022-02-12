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Москва отреагирует на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

Ушаков заявил, что Москва скоро отреагирует на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Москва в ближайшее время доведет реакцию на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности до сведения партнеров и общественности. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден говорили по телефону более часа. «Сегодняшний разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. Это всем известно», — отметил он.

Марина Совина
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