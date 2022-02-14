Великобритания согласилась поддержать отказ Украины от вступления в НАТО

Великобритания поддержит решение Украины отказаться от вступления в НАТО, если оно будет принято Киевом. Об этом заявил замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи в эфире телеканала Sky News, передает РИА Новости.

«Любые дипломатические решения не должны ставить под угрозу суверенитет Украины. Но если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это. Решение должно оставаться за украинским правительством», — сообщил замминистра обороны Великобритании.

Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко отреагировал на заявление посла в Великобритании Вадима Пристайко о возможном отказе от вступления в НАТО. Николенко сказал, что слова дипломата вырвали из контекста. Он отметил, что ключевым вопросом для Киева является вопрос гарантий безопасности и лучшей такой гарантией стало бы немедленное вступление в НАТО.

Ранее Пристайко ответил на вопрос «Би-би-си», могут ли власти Украины рассмотреть вопрос о том, чтобы отказаться от прописанного в конституции курса на вступление в НАТО для предотвращения войны. «Мы проявляем гибкость, пытаясь найти лучший выход», — сказал дипломат. При этом он отметил, что шаги по вступлению в НАТО прописаны в Конституции Украины.