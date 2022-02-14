Украинский посол объяснил свои слова о возможном отказе от вступления в НАТО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко объяснил свои слова о возможном отказе Киева от курса на вступление в НАТО. Об этом сообщает BBC.

На вопрос, пересматривает ли Украина свои амбиции по вступлению в Североатлантический альянс, Пристайко ответил отрицательно. По словам посла, Украина готова на многие уступки, чтобы избежать войны, и совершает их в ходе переговоров с Россией.

«Но это не имеет ничего общего с [курсом на вступление в] НАТО, который закреплен в Конституции», — заявил дипломат.

Ранее в интервью BBC Пристайко допустил, что ради предотвращения войны Киев может отказаться от своей цели войти в НАТО. МИД Украины заявил, что слова посла были вырваны из контекста.

Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров сказал, что Пристайко должен объясниться после своего высказывания.