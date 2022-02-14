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У посла Украины потребовали объяснить слова об отказе от вступления в НАТО

Пресс-секретарь президента Украины призвал посла объяснить слова об отказе страны от НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко должен объясниться за свои слова о возможности отказаться от вступления в Североатлантический альянс ради мира с Россией. С таким призывом выступил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, его слова приводит «Страна.ua».

«Стремления Украины в НАТО и Европейский союз закреплены в Конституции страны», — напомнил Никифоров. Его позицию также поддержали в Министерстве иностранных дел Украины, предположив, что слова Пристайко были вырваны из контекста.

Ранее посол Украины в Великобритании в интервью BBC заявил, что Киев может отказаться от идеи вступить в НАТО, чтобы предотвратить войну с Россией. Дипломат указал, что страну уже подталкивают к этому различными угрозами, но она проявляет гибкость и пытается найти лучший выход.

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Его коллега, временный поверенный в делах республики в Австралии Владимир Шалькивский раскритиковал такую позицию и напомнил, что за интеграцию в альянс выступает подавляющее большинство населения и большинство депутатов Верховной Рады.

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Михаил Кириллов
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