Олимпиада оставила россиян без китайских товаров

Олимпийские игры, проходящие с начала февраля в Пекине, оставили многих россиян без заказанных в Китае товаров, пишут «Ведомости». Большая часть из них доставляется с задержкой.

По данным издания, которое ссылается на сотрудников компаний-автоперевозчиков и «Сообщество топ-менеджеров логистических компаний» (СТМЛК), задержки возникают при доставке грузов из Китая автомобильным транспортом и в среднем составляют 14 дней. О проблемах при перевозке другими видами транспорта пока не сообщается.

Собеседники издания называют несколько причин происходящего. Помимо коронавирусных ограничений, актуальных для Китая с весны 2020 года и связанных с жесткой эпидемиологической политикой властей страны, к ним относятся ограничения, связанные непосредственно с организацией и проведением Олимпиады, а также Паралимпийских игр.

Так, директор китайского филиала транспортной компании ПЭК Алексей Музеев утверждает, что китайские контрагенты уведомили его о возможности забрать товар с заводов и фабрик столицы страны только после окончания Паралимпиады 13 марта. Помимо этого, работа многих заводов и фабрик приостановлена до того же срока.

Ранее сообщалось о временном закрытии только предприятий химической и металлургической промышленности, работа которых негативно влияет на экологическую ситуацию в китайской столице. Теперь же стало ясно, что власти решили закрыть также предприятия некоторых смежных отраслей. Всего в Пекине около 1,2 тысячи фабрик и заводов, примерно 300 из которых ориентированы на экспорт продукции в Россию.

Сложности с доставкой товаров из Китая стали одним из главных негативных последствий пандемии коронавируса и в 2020-2021 годах приобрели глобальный масштаб. Правительство Китая принимает жесткие меры для борьбы с распространением вируса и закрывает многие порты при выявлении заболевших среди их сотрудников. Кроме того, в прошлом году образовался дефицит грузовых контейнеров: скудные импортные потоки в Китай привели к тому, что владельцы не возвращали их обратно после доставки экспортируемых из Китая грузов по месту назначения.

