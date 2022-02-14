Зеленский дал сутки на возвращение в страну уехавшим с Украины депутатам

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады, уехавших из страны, вернуться в течение 24 часов. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась на странице офиса президента в Facebook.

По словам президента, некоторые нардепы уже вывезли за границу своих родных и уехали сами. На возвращение в страну он дал им сутки. «Считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству, делать серьезные выводы», — заявил Зеленский.

Зеленский не уточнил, депутаты каких партий уехали с Украины. Он подчеркнул, что власть своим примером должна давать украинскому народу сигналы к единству.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его семья не покидала пределов станы на фоне угрозы «российского вторжения», несмотря на распространяемые в прессе слухи.