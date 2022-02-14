Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл местонахождение своей семьи, заверив, что его близкие не покидали пределов страны на фоне угрозы «российского вторжения», несмотря на распространяемые в прессе слухи. Его слова цитирует Telegram-канал Klymenko Time.

Ранее депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» София Федына заявила, что украинский лидер тайно вывез семью на виллу в Италию. Позже вопрос о местонахождении родных журналисты ему задали на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Моя семья всегда со мной и с Украиной. Это принципиально для Украины и общества — быть здесь», — отверг Зеленский слухи о побеге семьи.

Ранее стало известно, что на встрече с немецким коллегой Зеленский обсуждал юридические гарантии для Украины с европейской стороны, подготовку встречи советников глав государств «нормандского формата» и вопросы экономического характера. Кроме того, украинский лидер потребовал от ФРГ введения превентивных санкций против России.