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Раскрыта повестка переговоров Зеленского и Шольца

Президент Зеленский и канцлер Шольц обсудили в Киеве юридические гарантии для Украины

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Украина стремится выстроить новую архитектуру европейской безопасности, в которой она получит необходимые юридические гарантии своей безопасности. Об этом по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил президент республики Владимир Зеленский, трансляцию пресс-конференции ведет РБК.

По словам политика, этот вопрос стал ключевым элементом в повестке переговоров с немецким лидером. Он пояснил, что речь идет о гарантиях, способных разрешить конфликт на российско-украинской границе и предотвратить эскалацию. «Мы говорили, что укрепление обороноспособности Украины было бы выгодно всему региону», — раскрыл Зеленский детали переговоров.

Он добавил, что на встрече также обсуждалась подготовка к очередной встречи советников глав государств «нормандского формата» и вопросы экономического характера. «Украина — это союзник и настоящий форпост демократии, без нее создание безопасности в Европе невозможно», — отметил украинский лидер.

Канцлер Германии Олаф Шольц прилетел на Украину с первым рабочим визитом в понедельник, 14 февраля. После переговоров с Зеленским он направится в Москву, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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Михаил Кириллов
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