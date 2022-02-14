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Канцлер Германии прилетел в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл на Украину с первым рабочим визитом

Фото: Christophe Gateau / AP

Канцлер Германии Олаф Шольц прилетел на Украину с первым рабочим визитом. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Сообщается, что его самолет прибыл в киевский аэропорт Борисполь.

Встреча Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится 14 февраля. На следующий день Шольц отправится в Москву, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

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Ранее украинские власти признались, что не строят завышенных ожиданий от встречи с немецким канцлером. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, визит Шольца важен для государства и позволит согласовать позиции двух стран перед его поездкой в Москву.

7 февраля стало известно об отмене встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Сообщается, что причиной стали «проблемы с графиками».

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Алиса Реброва
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