Зеленский потребовал превентивных санкций после переговоров с Шольцем

Украина считает превентивные санкции против России наиболее эффективным способом предотвратить эскалацию кризиса на границе и заставить Москву соблюдать свои обязательства. Об этом по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил президент республики Владимир Зеленский, трансляцию пресс-конференции ведет РБК.

Этот вопрос, как пояснил глава государства, лидеры двух стран обсуждали во время переговоров в Киеве. Он отметил, что Украина, несмотря на позицию ФРГ, также продолжит настаивать на необходимости поставить ей вооружение для защиты от «российской агрессии».

В качестве превентивных мер Зеленский также потребовал введения Германией ограничений против газопровода «Северный поток-2», однако указал, что позиции стран по этому вопросу до сих пор не сошлись. «Мы по-прежнему рассматриваем "Северный поток-2" через призму угроз энергетической безопасности. (...) Важно чтобы Германия осталась гарантом транзита газа через Украину», — отметил украинский лидер.

Канцлер Германии Олаф Шольц прилетел на Украину с первым рабочим визитом в понедельник, 14 февраля. После переговоров с Зеленским он направится в Москву, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что на встрече с немецким коллегой Зеленский также обсудил юридические гарантии для Украины с европейской стороны, подготовку встречи советников глав государств «нормандского формата» и вопросы экономического характера.