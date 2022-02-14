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Оценена выгода от введения налога на криптовалюты в России

Налог на криптовалюты в России может приносить в бюджет 10-15 миллиардов рублей

Фото: Rick Bowmer / AP

В российском Минфине оценили потенциальную выгоду от введения налога на криптовалюты в стране. Налоговые поступления в бюджет от легализации рынка могут составить 10-15 миллиардов рублей ежегодно, причем большая часть выплат придется на майнеров. Об этом узнал Forbes.

Главное готовящееся изменение в Налоговый кодекс — налог на переоценку криптовалюты для юридических лиц: криптобирж и майнинговых ферм. Минфин предлагает не взимать с криптоплощадок НДС. Для этого работу с криптовалютой предлагают признать финансовыми услугами. А с инвесторов-физлиц предлагается брать НДФЛ после продажи криптовалюты.

Bitcoin от TradingView

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что риски легализации криптовалют в России перекрываются многочисленными проблемами, которые принес бы полный запрет, а не регулирование такого рынка. Основной угрозой чиновник назвал ситуацию, в которой миллионы россиян, владеющих криптокошельками, оказываются вне закона.

В настоящее время объем криптовалюты, которой владеют россияне, оценивается в 16,5 триллиона рублей. Причем и эта оценка может быть заниженной, ведь многие трейдеры скрывают свою деятельность. По данным CoinMarketCap, объем мирового рынка криптовалют достигает 1,75 триллиона долларов. На долю России исходя из оценки в 214 миллиардов долларов приходится 12 процентов.

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Платон Щукин
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