Россиянина будут судить за оскорбление чувств верующих в Деда Мороза

Россиянина Игоря Мирзоева будут судить за распространение сведений, оскорбляющих чувства верующих в Деда Мороза, пишет РИА Новости.

Куйбышевский районный суд в Петербурге в понедельник, 14 февраля, начнет рассматривать иск юриста Эльнары Троицкой к подавшему иск к Деду Морозу коллеге Игорю Мирзоеву.

«У меня вся доказательная база готова», — подчеркнула она. Согласно документам, 22 декабря 2021 года Мирзоев опубликовал данные о подаче искового заявления к акционерному обществу «Дед Мороз». Троицкая уточнила, что мужчина иск не подавал, а «лишь распространил сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза».

Она добавила, что он специально подал документы с недостатками. В случае, если Троицкая выиграет суд, Мирзоев может выплатить 10 миллионов рублей морального вреда.

Ранее Троицкая призвала наказать своего коллегу за распространение «фейковой новости» об иске к Деду Морозу и о невыполненных желаниях. О том, что Мирзоев подал в суд на взыскание с Деда Мороза 10 миллионов рублей, 23 подарков и исполнения заветных желаний, стало известно в декабре 2021 года.

Он заявил, что занятием Деда Мороза является раздача подарков, однако тот не выполняет взятые на себя обязательства. При этом за волшебником стоит «полноценная корпорация, которая собирает огромные деньги со всех россиян».