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После убийства замглавы управления автодорог Тамбовской области возбудили дело

Следователи возбудили дело из-за убийства замглавы управления автодорог Тамбовской области

Фото: СК РФ по Тамбовской области

Следователи назвали служебную деятельность одним из возможных мотивов убийства 56-летнего заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Елена Кярсна.

По ее словам, в рамках расследования дела, возбужденного по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), следствие отрабатывает и другие версии произошедшего.

Как уточнил Telegram-канал Shot, тело мужчины с ножевыми ранениями на шестом этаже дома по Астраханской улице обнаружили соседи. Они сразу же позвонили в полицию.

По словам вдовы Вакульчика, никаких угроз ее мужу в последнее время не поступало. Утром он вышел на работу, но в подъезде его ждали убийцы.

О преступлении стало известно 14 февраля.

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Мария Рубникович
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