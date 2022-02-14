Замглавы управления автомобильных дорог российского региона убили в подъезде

Неизвестные убили заместителя начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика в подъезде его дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, убийство произошло утром. Мужчину зарезали.

На месте преступления работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведутся поиски убийцы.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии на 36-летнего мужчину завели дело после покушения на убийство главы района. По данным следствия, преступление было совершено 8 января. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения попытался убить главу района из-за личной неприязни на почве ссоры. Он достал нож и ударил чиновника, но тот оказал активное сопротивление и спасся.