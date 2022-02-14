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Кремль объяснил дистанцию на встречах Путина с Лавровым и Шойгу

Песков объяснил дистанцию на встречах Путина с Лавровым и Шойгу мерами предосторожности

Кадр: Вести

Дистанция на встречах президента России Владимира Путина с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу связана с ограничениями на фоне пандемии коронавируса и мерами предосторожности. Так ее объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства, такая дистанция не помешала работе. Состоялись полноценные обсуждения и доклады президенту, отметил Песков.

14 февраля Путин провел рабочие встречи с двумя министрами, которые сидели на расстоянии от главы государства. С Лавровым он обсудил реакцию России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, а с Шойгу — ход военных учений в России и Белоруссии.

Кроме того, на встрече с президентом глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что принадлежащая США подводная лодка нарушила границы территориальных вод России, зайдя в них почти на четыре километра. По его утверждению, операция по выдворению субмарины заняла почти три часа.

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Юлия Ямпольская
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