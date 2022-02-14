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Шойгу доложил Путину о выдворении из российских вод подлодки США

Шойгу сообщил Путину о вошедшей в российские территориальные воды подлодке США
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Принадлежащая США подводная лодка нарушила границы территориальных вод России, зайдя в них почти на четыре километра. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

По словам министра, операция по выдворению субмарины заняла почти три часа.

«В результате специальных действий по этой лодке, трехкратных действий, лодка была выдворена из вод России», ー рассказал Шойгу.

В субботу, 12 февраля, Минобороны сообщило, что в районе Курильских островов была обнаружена принадлежащая США подводная лодка. Судно проекта Вирджиния проигнорировало требование российской стороны покинуть воды, однако после применения спецсредств была вынуждена отойти из региона.

В Пентагоне опровергли информацию о том, что субмарина ВМС США могла зайти в российские территориальные воды. Там заявили, что американские судна передвигаются только в международных водах.

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Роман Кирьянов
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