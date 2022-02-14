Россиянин перепутал время вылета самолета и напал на сотрудницу аэропорта

В Перми возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который устроил дебош в здании аэропорта и напал на одну из сотрудниц авиагавани. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Как заявили в ведомстве, 30-летний россиянин планировал улететь в Москву в воскресенье, 30 января, однако опоздал на рейс. Тогда пассажир приобрел билет на другой самолет, который летел в Шереметьево и стал дожидаться вылета в стерильной зоне.

Через некоторое время путешественнику показалось, что регистрация на новый рейс уже закончилась, и он опоздал на самолет второй раз за день. Тогда он проследовал к выходу на посадку и в агрессивной форме начал требовать пропустить его. Из-за отказа он толкнул сотрудницу авиагавани, а затем ударил кулаком ей в лицо. Позже выяснилось, что россиянин перепутал рейсы и попытался сесть в самолет, вылетающий в Домодедово.

В транспортной полиции добавили, что дебошир в момент совершения противоправных действий не выглядел трезвым. Пассажиру грозит штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы или до пяти лет лишения свободы.

Ранее в январе 2021 года пьяный россиянин разбил иллюминатор на борту самолета во время выполнения рейса. Членам экипажа и остальным пассажирам пришлось принудительно успокоить дебошира до конца полета — мужчину привязали веревками и скотчем к креслу. Разгерметизации салона не произошло, лайнер благополучно приземлился.