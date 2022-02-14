Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянин перепутал время вылета самолета и напал на сотрудницу аэропорта

В Перми пассажир ударил кулаком сотрудницу аэропорта, перепутав время вылета

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В Перми возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который устроил дебош в здании аэропорта и напал на одну из сотрудниц авиагавани. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Как заявили в ведомстве, 30-летний россиянин планировал улететь в Москву в воскресенье, 30 января, однако опоздал на рейс. Тогда пассажир приобрел билет на другой самолет, который летел в Шереметьево и стал дожидаться вылета в стерильной зоне.

Через некоторое время путешественнику показалось, что регистрация на новый рейс уже закончилась, и он опоздал на самолет второй раз за день. Тогда он проследовал к выходу на посадку и в агрессивной форме начал требовать пропустить его. Из-за отказа он толкнул сотрудницу авиагавани, а затем ударил кулаком ей в лицо. Позже выяснилось, что россиянин перепутал рейсы и попытался сесть в самолет, вылетающий в Домодедово.

В транспортной полиции добавили, что дебошир в момент совершения противоправных действий не выглядел трезвым. Пассажиру грозит штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы или до пяти лет лишения свободы.

Ранее в январе 2021 года пьяный россиянин разбил иллюминатор на борту самолета во время выполнения рейса. Членам экипажа и остальным пассажирам пришлось принудительно успокоить дебошира до конца полета — мужчину привязали веревками и скотчем к креслу. Разгерметизации салона не произошло, лайнер благополучно приземлился.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Володин анонсировал голосование по двум вариантам постановления насчет ДНР и ЛНР
Шольц заверил Украину в поддержке со стороны Германии
На МЦД запустили вагон с секретным чатом для свиданий
МВД задумало запретить поднадзорным использовать интернет
Названа причина роста цен на жилье в России
Показаны внутренности Samsung Galaxy S22
Юрист оценил решение МОК отказаться от награждения фигуристов из-за Валиевой
Зеленский пообещал Шольцу предоставить проект об особом статусе Донбасса
Популярный комик ответил на вопрос о ссоре с Масляковым
Полковник в отставке оценил слова посла о вероятном отказе Киева от НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.