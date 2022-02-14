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МИД Японии объявил об эвакуации сотрудников посольства на Украине

В МИД Японии решили сократить число сотрудников посольства на Украине

Фото: Globallookpress.com

Министерство иностранных дел Японии решило сократить число сотрудников посольства на Украине из-за якобы скорого вторжения России в страну и объявило об эвакуации дипломатов. Об этом сообщает NHK.

В МИД предупредили, что работа дипмиссии будет носить ограниченный характер, и призвали оставшихся японских граждан как можно скорее покинуть украинскую территорию.

«Ситуация, вероятно, быстро ухудшится, и если вы остаетесь в Украине, пожалуйста, немедленно эвакуируйтесь самым безопасным способом», — заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

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Ранее стало известно, что 35 стран мира рекомендовали своим гражданам покинуть Украину. В их число вошли Австралия, Великобритания, Латвия, Израиль, Канада, Греция, Новая Зеландия, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Черногория, Эстония, Южная Корея, Япония, а также Бельгия, Германия и Литва, Кувейт, Ирак, Италия, Испания, ОАЭ, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Иордания, Палестина, Марокко, Люксембург, Багамы, Северная Македония, Албания, Болгария, Бахрейн и Кипр.

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Анжелика Бережная
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