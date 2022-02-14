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Киргизский чиновник обрадовался страху русских перед мигрантами

Киргизский чиновник Кудайбергенов заявил, что теперь русские боятся киргизов в Москве
Борончу Кудайбергенов

Борончу Кудайбергенов. Кадр: КТРК / YouTube

Мигранты из Киргизии заняли практически все вакансии в сферах торговли и общественного питания Москвы от администраторов до кассиров, и теперь уже русские испытывают страх перед киргизами, а не наоборот. Об этом в интервью газете «Жаны Ордо» заявил популярный киргизский комик, советник постпреда президента республики в Чуйской области Борончу Кудайбергенов.

По его словам, если раньше киргизы «мучались в чужом народе», то теперь сумели прочно обосноваться в российской столице и «завладеть рабочими сферами». Чиновник добавил, что теперь город приводят в движение мигранты и «мы должны быть удовлетворены этим». «Сильно удивляешься. Кажется, в Москве русских не осталось», — сказал Кудайбергенов.

Кроме того, он полагает, что с помощью России киргизы «рождают успехи» в спорте, получая «первые места на Олимпиаде». Комик призвал соотечественников гордиться данным фактом. «Раньше в Москве боялись кыргызы, сейчас дошло до уровня, когда русские сами боятся кыргызов. Экономику Кыргызстана тоже держат в основном мигранты. Я очень радуюсь этому», — добавил советник.

Ранее стало известно об очередной массовой драке мигрантов в Москве. Приезжие из стран бывшего СССР устроили потасовку с использованием бит и палок. Все нападавшие успели разбежаться до приезда полиции, были задержаны два человека.

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Михаил Кириллов
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