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В сети обратили внимание на блондинку из КПРФ

Интернет-пользователи обсудили внешность члена КПРФ Юлии Нестеркиной

Фото: @nesterkina.iuliia

Пользователи соцсетей обратили внимание на фотографии члена КПРФ Юлии Нестеркиной, опубликованные в Instagram. Об этом сообщает Medialeaks.

Одним из наиболее популярных снимков Нестеркиной оказался кадр, сделанный во время приема жителей подмосковной Балашихи и опубликованный в Instagram-аккаунте местного отделения КПРФ. На нем блондинка-политик запечатлена сидящей за столом в черном топе, подчеркивающем декольте, и красном жакете. «Коммунисты XXI века», «Оно вообще нарисованное вроде», — обсудили комментаторы под постом.

В личном аккаунте девушка публикует личные снимки из Государственной Думы, фото церквей и картинки с мотивирующими цитатами. Чаще всего в кадре она появляется в строгом костюме и с ярким макияжем.

Как пишет Medialeaks, Нестеркина училась в городе Луховицы, а сейчас живет в Москве. Свою карьеру она начинала помощником депутата в Московской областной думе, после чего работала помощником руководителя в комитете лесного хозяйства Подмосковья.

В октябре 2018 года сообщалось, что полиция привлекла к административной ответственности жену депутата подмосковного Щелкова Алексея Яковлева певицу Оксану Яковлеву, выступающую под псевдонимом Yaxana. Она станцевала на МКАД в потоке машин.

Варвара Кошечкина
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