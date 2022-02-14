Кремль понадеялся на продолжение работы над проектом по традиционным ценностям

В Кремле надеются на продолжение работы над проектом основ госполитики по сохранению духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он назвал обоснованной критику, прозвучавшую в адрес документа со стороны деятелей культуры.

Ранее рассмотрение проекта было приостановлено Министерством культуры, так как он вызывал большое количество критики со стороны общественности. Проект раскритиковали более 30 известных российских режиссеров и деятелей культуры, например Александр Сокуров и Александр Роднянский.

В ведомстве пообещали выработать новые подходы к обсуждению документа, которые помогли бы «объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков».