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Министерство культуры приостановило обсуждение проекта по традиционным ценностям

В Минкультуры приостановили дискуссию основ госполитики по сохранению духовных ценностей

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Министерство культуры РФ приостановило обсуждение проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей после критики общественности. Об этом пишет ТАСС.

«В обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество и критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — заявили в пресс-службе ведомства.

Там же уточнили, что в будущем будут выработаны новые подходы к подготовке и обсуждению документа, «позволяющие объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков». Отмечается, что проект был разработан Российским НИИ культурного и природного наследия имени Лихачева (Институтом наследия).

Известно, что в ходе общественного обсуждения к тексту документа поступило 1479 отзывов. «За» проект проголосовали 100 760 пользователей портала, «против» — 78 928. В частности, программу раскритиковали более 30 российских кинематографистов, среди которых режиссеры Александр Сокуров, Федор Бондарчук, Кантемир Балагов, продюсеры Сергей Сельянов и Александр Роднянский и другие.

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Сергей Равин
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