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Оценен риск лишиться квартиры при сдаче ее в аренду

Риелтор Полякова рассказала, что мошенники могут пытаться продать арендную квартиру

Фото: Aleksander Polyakov/ Globlallookpress.com

Заместитель директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова оценил риск лишиться квартиры при сдаче ее в аренду. Она отметила, что иногда мошенники договариваются о съеме жилья напрямую с собственником, а не через агентство, после чего пытаются продать такую недвижимость по поддельным документам, в частности, по фальшивой доверенности, передает агентство «Прайм».

Риелтор отметила, что у таких махинаций маловероятен успех, поскольку для сделки необходимы и другие документы. В любом случае, настоящий собственник выявит действия злоумышленников и докажет свои права на жилплощадь, пояснила она.

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«Но вся эта история может доставить много хлопот законному владельцу — придется действовать в судебном порядке, а это потребует немало времени и сил», — добавила Полякова.

Она порекомендовала соблюдать несколько правил, в первую очередь не передавать арендаторам документы о праве собственности на недвижимость даже на время, давать их посмотреть только в своем присутствии, чтобы наниматели удостоверились в принадлежности квартиры арендодателю.

Также следует зафиксировать паспортные данные жильцов, а чтобы исключить любую возможность реализации жилплощади без ведома собственника нужно подать в Росреестр заявление о запрете регистрационных действий без его участия, резюмировала эксперт.

Ранее российских квартиросъемщиков предупредили о возможности лишиться жилья при незаконной аренде. Потенциальные риски «серого» найма недвижимости оценил риелтор Олег Бендриков. По словам эксперта, выселить из квартиры при обнаружении нарушений могут только тех жильцов, которые не заключали договор с собственниками.

Марина Совина
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