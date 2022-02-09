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Оценены риски «серой» аренды квартир

Риелтор Бендриков предупредил квартирантов о риске лишиться жилья при «серой» аренде

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российских квартиросъемщиков предупредили о возможности лишиться жилья при незаконной аренде. Потенциальные риски «серого» найма недвижимости оценил риелтор Олег Бендриков, пишет «Газета.Ru».

По словам эксперта, выселить из квартиры при обнаружении нарушений могут только тех жильцов, которые не заключали договор с собственниками. Если документ подписан, то квартиранты имеют право проживать на законных основаниях и оплачивать коммунальные платежи от своего имени, а ответственность за неуплату налогов ляжет на владельца недвижимости.

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Однако Бендриков отметил, что при существующем законодательстве доказать факт нелегальной аренды практически невозможно. Участковые могут выяснить, что в квартире проживают не собственники, но не сумеют установить, что эти люди платят деньги именно за съем помещения — чаще всего в таких случаях арендаторы представляются родственниками владельцев. Наиболее уязвимыми при «серой» аренде оказались приезжие из Средней Азии, с них за нелегальное проживание полицейские могут потребовать штраф — в Москве он достигает пяти тысяч рублей.

Собственникам незаконно сдаваемых квартир сейчас тоже практически ничего не грозит. В налоговой инспекции, вероятнее всего, не смогут доказать факт «серой» аренды. «При этом передаются деньги наличкой или переводами — не имеет значения. В случае с арендой жилья не нужен кассовый аппарат и все зависит от самого собственника», — пояснил Бендриков.

Ранее в феврале россиян предупредили о рейдах по съемным квартирам в поисках серых арендаторов. Для выявления нелегальных квартиросъемщиков российские муниципалитеты используют ресурсы управляющих компаний. Однако, по словам экспертов, налоговая инспекция и без того получает необходимую информацию из баз данных квартир и объявлений риелторов, а также от персонала тех же УК и ТСЖ (слесарей, электриков и прочих сотрудников).

Нина Ташевская
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