Лавров рассказал о реакции России на ответы НАТО и ЕС

Реакция Москвы на письменные ответы НАТО и ЕС уже сформулирована, текст ответа занимает десять страниц документа, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров во время встречи с президентом Владимиром Путиным. Трансляцию вел «РБК».

«Он сформулирован на десяти страницах», ー рассказал Лавров в ответ на вопрос президента России о наличии проекта ответа на письма западных представителей.

Ранее на встрече Лавров заявил, что у России есть возможность договориться с НАТО по вопросам гарантий безопасности в Европе. «Но все-таки будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс [договориться] есть всегда», ー заявил дипломат.