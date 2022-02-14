Взрыв произошел в пятиэтажном доме в Подмосковье

Взрыв произошел в квартире жилого пятиэтажного дома в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Факт произошедшего подтвердили в пресс-службе регионального главка МЧС России. По предварительной информации областной прокуратуры, хлопок газа произошел в доме 21 на улице 1-й Панковский проезд. В результате один человек пострадал. Кроме того, из-за взрыва были выбиты входная дверь и остекление квартиры.