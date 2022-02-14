В российском жилом доме произошел взрыв газа
В Тульской области в частном доме взорвался газовый баллон, четыре человека пострадали
В Тульской области в частном доме взорвался газовый баллон, четыре человека пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.
Среди пострадавших есть двое детей.
О состоянии пострадавших россиян пока не сообщается. На месте работают спасатели и правоохранители.
Причины случившегося выясняются.
Ранее пять человек пострадали при взрыве газового баллона в гараже в Тюмени.
Прибывшие на место спасатели потушили возгорание и передали пострадавших сотрудникам скорой помощи.