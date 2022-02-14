В российском жилом доме произошел взрыв газа

В Тульской области в частном доме взорвался газовый баллон, четыре человека пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

Среди пострадавших есть двое детей.

О состоянии пострадавших россиян пока не сообщается. На месте работают спасатели и правоохранители.

Причины случившегося выясняются.

Ранее пять человек пострадали при взрыве газового баллона в гараже в Тюмени.

Прибывшие на место спасатели потушили возгорание и передали пострадавших сотрудникам скорой помощи.