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В российском жилом доме произошел взрыв газа

В Тульской области в частном доме взорвался газовый баллон, четыре человека пострадали
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Тульской области в частном доме взорвался газовый баллон, четыре человека пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

Среди пострадавших есть двое детей.

О состоянии пострадавших россиян пока не сообщается. На месте работают спасатели и правоохранители.

Причины случившегося выясняются.

Ранее пять человек пострадали при взрыве газового баллона в гараже в Тюмени.

Прибывшие на место спасатели потушили возгорание и передали пострадавших сотрудникам скорой помощи.

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Анна Щербакова
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