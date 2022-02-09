Пятеро россиян пострадали при взрыве газового баллона

Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в гараже в Тюмени. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 9 декабря в гаражном кооперативе при демонтаже газового оборудования. В результате постройка частично обрушилась.

Прибывшие на место спасатели потушили возгорание и передали пострадавших сотрудникам скорой помощи. Обстоятельства взрыва выясняются.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Ивантеевке вор скончался при взрыве банкомата в отделении банка, расположенном на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Злоумышленники закачали в банкомат газ, а затем подожгли, после чего прогремел взрыв. По предварительным данным, преступников было двое. Одному из них удалось скрыться.