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В российском городе вор погиб при взрыве банкомата

Один из двоих грабителей погиб при попытке взорвать банкомат Сбербанка в Подмосковье

Фото: страница «Подслушано в Ивантеевке» во «ВКонтакте»

В Подмосковной Ивантеевке вор скончался при взрыве банкомата в отделении банка, расположенном на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате взрыва произошел пожар, повреждены остекление фасада, внутренняя отделка помещения и входная дверь.

Как уточняет Telegram-канал «112», два злоумышленника закачали в банкомат газ, а затем подожгли, после чего прогремел взрыв.

По предварительным данным, преступников было двое. Одному из них удалось скрыться. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают его личность.

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Мария Рубникович
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