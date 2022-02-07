Силовые структуры
В российском городе вор погиб при взрыве банкомата
Один из двоих грабителей погиб при попытке взорвать банкомат Сбербанка в Подмосковье
В Подмосковной Ивантеевке вор скончался при взрыве банкомата в отделении банка, расположенном на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В результате взрыва произошел пожар, повреждены остекление фасада, внутренняя отделка помещения и входная дверь.
Как уточняет Telegram-канал «112», два злоумышленника закачали в банкомат газ, а затем подожгли, после чего прогремел взрыв.
По предварительным данным, преступников было двое. Одному из них удалось скрыться. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают его личность.