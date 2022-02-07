В российском городе вор погиб при взрыве банкомата

В Подмосковной Ивантеевке вор скончался при взрыве банкомата в отделении банка, расположенном на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате взрыва произошел пожар, повреждены остекление фасада, внутренняя отделка помещения и входная дверь.

Как уточняет Telegram-канал «112», два злоумышленника закачали в банкомат газ, а затем подожгли, после чего прогремел взрыв.

По предварительным данным, преступников было двое. Одному из них удалось скрыться. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают его личность.